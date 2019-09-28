衝衝衝！蘇揆施政報告6分影片 網友看完驚呼：起雞皮疙瘩

2019-09-28 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌昨日（27）赴立法院進行施政報告，細數近來諸項施政績效。會後蘇貞昌也將其施政報告內容濃縮成6分鐘影片，上傳至臉書及影音平台，讓國人也能明白這8個月來的各種努力，該影片讓網友也驚呼「聽完都起雞皮疙瘩！院長太厲害了！」

蘇貞昌昨日赴立院進行施政報告及備詢，除了談及日益嚴重的中國非洲豬瘟外溢問題、台商回台投資、國內用電政策、減稅政策等外，蘇揆還在提及文化內容產業政策、原住民族教育法修正公布、教育改革政策，以及國家體育選手培育、技職選手培育。

內政方面，蘇貞昌還報告今年五月通過的「司法院釋字第748號施行法」，落實婚姻平權，以及落實轉型正義、撤銷威權時期不當刑事有罪判決近6000件。

在外交國防方面，蘇貞昌提及「國機國艦國造」以及美國對台軍售，還有台美關係大突破、新南向政策的發展較去年同期有所成長。

科技方面，蘇貞昌說到，今年4月首張黑洞相片，所使用的18座電波望遠鏡有3座就是台灣團隊負責營運、建造，而台灣今年半導體設備的市場規模及成長率，也將成為全球第一。

最後蘇貞昌表示，在自由之家發布的「世界自由度調查報告」，台灣獲得93分，排名亞洲第二，也優於美、法等民主大國。他表示，「我們是一個國家、一個台灣，集合台灣所有的力量，我們的國家一起向上」，他也表示，將要求行政團隊「政策規劃要有遠見、決策要有魄力、推動要有效率」，讓台灣在世界占一席之地。

該6分鐘濃縮的施政報告影片一出，讓許多網友前來朝聖留言讚賞，紛紛表「院長辛苦了」、「行政團隊超棒」，也有網友表示「院長的死黑腔聽起來真爽」，甚至有網友說，影片看到起雞皮疙瘩，大讚「民進黨執政團隊怎麼這麼厲害」。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法