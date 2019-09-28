議員搖頭！中市議會「民主之窗」滿鳥糞、停車場雜草亂長

2019-09-28 09:05

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會大樓新建完成近七年，最近開始連串議程，但有眼尖議員發現議會特色建築「民主之窗」充滿鳥糞，而停車場不是被汽車輪胎壓成黃土一片，就是疏於管理，雜著都長到半個輪胎高，不禁搖頭:這是直轄市議會的門面？

對此，議會秘書長張世禎表示，謝謝議員提醒，會馬上請人清理鳥糞，同時也會將停車場的雜著清理好。

不願具名的台中市議員表示，最近議會開議，他發現從議會議員研究室走廊看出去，「怎麼白白一片」？再仔細看，原來都是鳥糞，他說，雖然這是在「民主之窗」的圓弧造型的上方，原本就可能清理不易，但放任不管，實在也沒道理。

另外，議員也發現，目前議會有二邊的室外停車場，一邊平常比較多人停，管理還好，另一邊則是逢下雨就積水，雨停了則雜草叢生，但也有停車格已被車子壓到枯土一片。

議員說，畢竟議會是台中最高民主殿堂，平常也有很多選民前來洽公，停車場是門面，弄成好像在荒山野嶺一樣，實在也很難看。

對此，議會則說已列入紀錄，會馬上進行處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法