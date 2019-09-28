北市府5年補助文基會30億 議員不滿核銷機制亂搞

2019-09-28 07:22

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局附屬單位台北市文化基金會因預算浮編、酬庸不受監督，長期被視為人事酬庸黑機關，台北市議員林世宗質疑，北市府五年補助文基會高達30億，錢不知道花到哪，核銷機制亂搞，並忍不住痛批文化局「便宜行事」，要求文化局兩週內將文基會5年收支細目造冊，待總質詢再說明。

台北市長柯文哲上任至今，打破文基會董事長由副市長兼任的既有制度，改由文化界人士小野擔任，就連坐擁高薪的副執行長職位，也由一位變為二位，被外界質疑根本就是政治酬庸，長期被人詬病。

林世宗昨在台北市議會教育部門質詢指出，北市府5年補助文基會30億，這5年來來文基會究竟做了什麼？文化局、文基會對審核、核銷預算機制如何處理？

文化局長蔡宗雄表示，文基會管理、舉辦不少場館及活動，包含西門紅樓、台北電影節等，成果豐碩，至於審核及核銷預算，議會在上個會期對文基會有規定，因此比照辦理。

「規定你的頭啦！你們整個核銷、審核機制根本沒完備！」林世宗不滿表示，整個核銷機制都亂搞，甚至沒有按月核銷，一拖就好幾個月，未落實核銷，甚至還讓審計部看笑話，所以文基會不是黑機關、黑箱作業是什麼？

林世宗追問這會期文基會新預算編了什麼項目是超過5000萬？蔡宗雄卻答不出來，讓林世宗痛斥：「什麼都不知道編這個錢幹什麼，局長進廚房就別怕熱，對你的業務都不瞭解，就是個不稱職局長！」

蔡宗雄僅表示，針對議座提出都會改善。林世宗要求文化局兩週內將文基會5年收支細目造冊，明年所有超過5000萬的預算，需鉅細靡遺待總質詢說明。

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