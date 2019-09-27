民進黨伸出橄欖枝 邀阿扁出席明天全代會

2019-09-27 21:42

〔記者黃建華／高雄報導〕保外就醫的前總統陳水扁，不久前砲轟蔡政府對他的限制，比馬政府時代還嚴，揚言「難道要逼阿扁也跳出來選總統嗎？」語驚四方，不過，陳水扁昨接獲民進黨中央黨部寄發的「台灣要贏 世代共贏」的邀請卡，以歷任黨主席的身分邀陳水扁出席明（28）日在圓山大飯店舉行的全國黨代表大會。

這封邀請函蓋有民進黨黨主席卓榮泰大印、載明秘書長羅文嘉決行。

外界認為，昔日阿扁的子弟兵羅文嘉意欲藉由邀請阿扁以歷任黨主席的身分，出席民進黨第十八屆第二次全代會的尊重，釋出民進黨中央的善意，化解阿扁對民進黨的誤解，俾在總統大選，達成「台灣要贏 世代共贏」的目標。

據了解，阿扁接獲該紙邀請卡，已向台中監獄報備獲准，因此阿扁應會出席民進黨全代會，但阿扁會否上台公開致詞講話？尚待觀察。

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