新南向農業人才交流 首批53位印尼青農來台實習啟動

2019-09-27 23:17

〔記者萬于甄／台南報導〕印尼與台灣今年8月底時簽署「印尼青農在台實習計畫協議」，9月開放首批53位印尼青農來台受訓，為期5天的訓練今結訓，農委會主委陳吉仲也透過結訓儀式宣布，印尼青農來台農業實習計畫正式啟動，未來藉由雙方互動交流，可彌補台灣農業勞動力的不足。

陳吉仲表示，來到台灣的印尼青農平均年齡約23歲，是經由印尼政府特別挑選的人才，且在印尼已接受1年的農業訓練，在台期間，印尼青農不只有收入，加強吸收農業經營知識與經驗後，回到印尼從事農業生產，也能讓台灣和印尼的實質外交更緊密。

陳吉仲也說，農委會鎖定印尼、泰國、越南及菲律賓等4個國家辦理，印尼速度最快，今年也預定完成300人的訓練，透過雙方交流，讓印尼青農學習到台灣的農業技術，訓後則到田間實習，並彌補台灣農業勞動力不足的問題，相信這方式比引進國外勞動力更好。

行政院農委會今在走馬瀨農場舉辦印尼青農在台實習計畫結訓暨啟動儀式，首批53位印尼青農已完成銜接訓練，後續將由各實習農場引導回各區實習場域，過程中將認識台灣雜糧、蔬菜、果園等栽培，展開農業實習生活，實習期間約1年，最多可延長實習2年。

參與印尼青農在台實習計畫的種苗業者表示，台灣農業有淡旺季之分，時常在旺季找不到人手，如今，有遠方的朋友願意遠離家鄉到台灣幫忙，且透過該計畫互惠雙方，不僅增加台灣農業人力，也可讓印尼朋友學習台灣頂尖的農業技術，共同創造農業更好的未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法