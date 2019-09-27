中國遊客闖校園撕毀連儂牆 中山大學：不文明

2019-09-27 21:08

［記者黃旭磊／高雄報導］遊客夫妻進入中山大學，撕毀支援香港言論便條的「連儂牆」，引爆侵門踏戶爭議。中山大學學生今天上傳一段影片，畫面中，這對夫妻帶小孩，由男方將理工長廊留言牆上便條撕毀，連小孩都幫忙，學生在旁阻止說，「你可以張貼，但不能撕下來」，男方問「校規有寫不能撕嗎？」女方也以中國口音答腔「沒寫不能撕呀」，學生回應「沒寫不代表你可以」。

另一名學生在旁拍攝，不滿指稱「太誇張了。你們不能這樣子」，無奈，牆面留言幾乎全遭破壞也被帶走，夫妻離去前還說，「報告校長去，行了行了」。

高雄香港學生逃犯條例關注組總召鄧俊儒為中山大學學生；他表示，從遊客撕毀memo紙行為，完全可以感受到中共霸道，連他國民主自由都不需要尊重，強加破壞，強烈譴責對於言論、自由及和平破壞行為。

鄧俊儒表示，連儂牆（Lennon Wall）源自歐洲，為張貼自由言論公共牆面，不敢相信在台灣支援反送中也受威脅。

中山大學表示，中國遊客進入撕毀公佈欄上支持香港「反送中」便利貼與海報之不文明行為，校方深感遺憾並予以譴責，而同學能夠理直氣和地制止並建議對方留言反對意見，充分展現開放包容的態度與捍衛言論自由的精神，校方深感驕傲，同學已發起「撕一貼百」的反制行動，學生會亦將於近日另設立專屬「連儂牆」，歡迎各種不同意見交流。

校方指出，大學是人權自由堡壘，將竭盡全力確保不同意見相互激盪，而非劍拔弩張，已由副校長召集學生會、學務處、總務處、國際處與秘書室組成專案小組，因應未來可能衝突，歡迎各界朋友、包括中國遊客，繼續來訪。

校方表示，希望各界敞開胸懷，傾聽年輕學子多元聲音，一同捍衛台灣得來不易的言論自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法