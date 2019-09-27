入黨才能停？ 非黨員停國民黨部騎樓「被招募」

2019-09-27 23:11

〔記者王捷／台南報導〕很多店家都煩惱店前的騎樓被停車妨礙做生意，甚至有店家限定要消費才能把車停騎樓，不過台南市國民黨市黨部的騎樓，似乎要入黨才能停。

市黨部騎樓立告示牌：「黨部員工專用車位」，洪姓男子是非黨員身分，他認為騎樓是民眾都能使用的空間，但停了機車卻被黏了張「歡迎入黨、歡迎捐款」，讓洪男感覺看「難道要加入國民黨才能停？」針對騎樓運用，對此警方指出這灰色空間很難管，市府則回應，騎樓屬公共空間，不能自行劃設作為私人使用，黨部主委謝龍介則說，小紙條一定不是黨部員工所為，也歡迎一般民眾使用。

洪男認為，雖然依據道路交通管理條例，騎樓不能停車，但是南市政府的騎樓暢通計畫有些模糊空間，只要留有1.5公尺的行人通道，騎樓便可以讓建築物所有人運用，但是他看到國民黨市黨部的騎樓，卻是「黨部員工」限定，他認為不應該這樣，所以就停在黨部騎樓外。

沒想到等洪男辦完事回來牽車，竟發現機車上被貼了一張「歡迎加入國民黨」的紙條，他覺得很誇張，不曉得下次停車是否要先加入國民黨？還是國民黨真的缺黨員。

台南地院指出，雖然國民黨市黨部在去年拍賣給建商，但是建商一直沒有完成點交，佔有權仍屬於國民黨市黨部，因此要回歸到道路交通管理處罰條例。

不過轄區警方認為，雖然依據道路交通管理處罰條例規範，騎樓不可以停車，但台南市的騎樓暢通計畫，騎樓只要留下通行空間，建物所有人仍可以運用，但是也能報案，警方會依法開單。

負責騎樓規劃的工務局則指出，騎樓屬公共空間，提供公眾使用，不能自行劃設作為私人使用，不過目前沒有相關自治條例，無相關罰則，通常只能勸導。國民黨台南市黨部主委謝龍介說，這個紙條不是市黨部貼的，黨部的騎樓有9成都不是黨員的機車，也歡迎民眾停車。

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