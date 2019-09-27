海外台商後援會成立 蔡英文：有政績的團隊值得再給4年

2019-09-27 20:49

〔記者謝武雄／桃園報導〕世界台灣商會聯合總會第25屆年會今天在國立體育大學綜合體育館舉行閉幕儀式，隨後又在國體國際會議廳舉行蔡英文海外台商後援會成立大會，總統蔡英文到場授旗，現場旗幟飛揚，凍蒜聲不斷，蔡英文強調，3年來的政績已經浮現，有政績的團隊值得台商們再給4年。

蔡英文致詞使指出，剛開始執政或許有點手忙腳亂，但政策的本意是好的，也為未來的脫胎換骨打下基礎，3年來，政府一直擴大全球的布局，讓經貿布局不會只集中在幾個地方，希望這樣的模式可以繼續經營下去。

蔡英文說，去年九合一選舉顯示「期中考做得不太好」，重新檢視各項政策，把裡面不夠完整的統統補上，應該照顧的就拿出政策照顧，而在執政就開始努力的事情也看到成果，期盼「三年有成」，畢竟人民投票給民進黨就是希望能夠做出以前政府做不到的事情，如今國際經濟環境起伏不定，而在美中貿易戰後，很多國家經濟成長率下修，但台灣都還是維持2到3％成長，第2季已經是亞洲四小龍第1名。

蔡英文說，立法院立了法律讓台商資金可以回流，她提及，20年前做陸委會主委時，看到台商一直往外移，現在是台商一直回來，今年至今已經累積6千多億元，這也創造出優質就業機會跟經濟成長動能，將會一直延續好幾年。

最後蔡英文說，台商在全世界各地打拚讓台灣經濟實力可以擴張，而台灣還有許多新興產業值得大家投資，希望台商不要忘記台灣有很多投資的機會，歡迎大家回到台灣。

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