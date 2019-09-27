郭台銘退黨案 國民黨將註銷黨籍

2019-09-27 20:17

〔記者施曉光／台北報導〕雖然國民黨發言人歐陽龍25日中常會後轉述指出，將慰留已經辦理退黨的前鴻海董事長郭台銘，但就在2天之後，國民黨組發會今天傍晚收到台北市黨部二度送來的郭台銘退黨申請公文，有別於第一次送來的公文敘明「建請慰留」，這次則是「照章辦事」，純走黨員退黨的公文流程，組發會主委李哲華也已轉簽呈給副主席兼秘書長曾永權，由於已經過了下班時間，整個註銷黨籍行政程序最快30日上班日即可生效。

對於歐陽龍日前中常會後轉述說明將慰留郭台銘，今天上午有多位中常委向中央黨部關切，質疑當天並沒有相關提案，只有1位中常委蕭景田提起此事，而且黨主席吳敦義並未明確裁示，何來決議慰留郭台銘？其中1位中常委中午才說，這件事情今後將「冷處理」，黨部也不會再有任何慰留動作，近期「郭台銘」這3個字就會在黨籍電腦檔案中消失，時隔數小時後，台北市黨部就重跑公文，將郭台銘的退黨申請案送到組發會。

黨內人士指出，其實自郭台銘公開聲明退黨的那一刻起，依法就已經不再是黨員，就只剩下黨部註銷黨籍的行政作業程序，也不會因為作業程序沒有完成，實質影響郭台銘聲明退黨的法律效力，因此郭台銘與國民黨早就已經沒有任何權利義務關係，更何況25日中常會並沒有做成慰留的決議。

某中常委強調，黨員退黨案根本就不必提報中常會處理，中常會也從來沒有處理過黨員退黨案，即便如郭辦所言，副主席郝龍斌向吳敦義提過，吳敦義也不必在中常會上處理，況且當天只是蕭景田在輿情討論時發言提及未來大選仍應借助郭台銘的力量，根本沒有提案，中常會更沒有做成任何決議。

這位中常委並強調，當天吳敦義只是綜合回應多位常委的發言，在回應蕭景田的部分中，並沒有特別裁示要或不要慰留郭台銘。

根據當天與會人士指出，吳敦義指示副秘書長杜建德宣讀台北市黨部建請慰留郭台銘的公文後，也只是說「我不能夠反對它」，怎麼這樣就會變成中常會決議慰留？大家實際開會的經驗與後來轉述情形不同。

黨內人士說，在絕大多數的黨員心中，自從郭台銘聲明退黨的那一天起，就已經不再把郭視為黨員同志，只是黨內仍有少數人抱持「溫情主義」，對於日前慰留郭台銘的說法，這2天已在藍營基層引起一片罵聲。

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