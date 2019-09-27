台中購物節不滿意度僅1％ 議員質疑「北韓國家嗎？」

2019-09-27 19:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市7、8月舉辦首屆台中購物節，今天市議會進行專案檢討報告，議員指市府發佈問卷調查僅1%不滿意，質疑「這是北韓國家調查嗎？」針對提出成果上看百億商機，還包括日常消費也納入計算，懷疑觀旅局是捏造數字灌水觀旅人次，嘲諷活動根本是「台中辦家家酒！」及「炒股票」要求觀旅局長林筱淇下台。

市議員黃守達、施志昌、江肇國、李天生、陳清龍、劉士州、林德宇等人均關心購物節議題，提出質詢。

市議員江肇國說，市府公佈民眾參與購物節調查的不滿意度僅1%，質問「這是北韓國家嗎？」看不到市府的檢討報告、有無創造購物環境、有沒有好買、好玩的地方，更看不到台中市創造購物環境的強項，消費者有無認為台中市是購物天堂，如果市府完全沒有檢討效益「辦此活動只是多花錢！」

施志昌更抨擊，台中購物節看不出任何的實質效益，號稱創造百億商機，以參加抽獎的發票計算，實際上只有25億元，而且參加優惠店家有2萬1千多家，光是四大超商就有1千3百家，更不包括一般藥局、飲料店，連買奶粉、油鹽米等日常民生消費都納入計算，「日常消費混入觀光消費來膨風」更如同台中辦家家酒。

施志昌也批評，台中購物節也跟炒股一樣，活動過後馬上爆出台中20幾家飯店求售，代表這飯店業者不看好台中觀光前景。

台中市公佈7、8月觀旅人次共7百多萬人，黃守達分析發現有灌水誇大之嫌，其中以5％約22萬人潮來自大坑，但購物節根本沒有大坑活動，而且許多觀光景點觀旅人數也有下降趨勢，包括科博館、國美館、高美濕地、麗寶樂園、武陵農場等，認為台中購物節根本毫無成效。

觀旅局長林筱淇則說，前市府歷年來均未編列台中觀旅數據統計分析及預算，人數執資料比照往年做法，參照交通部觀光局數據資料。

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