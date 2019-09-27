習近平沒政績才奪台友邦 范世平：得罪美國騎虎難下

2019-09-27 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國本月接連使索羅門、吉里巴斯與台灣斷交，台師大政研所教授范世平研判，習近平可能是內政事務被看輕，才出手奪台灣友邦，但又因此得罪美國，壓力終究回到習身上，現在習已面臨騎虎難下的處境。

范世平今在臉書指出，索國、吉國過去早就與中國互動緊密，中國也在2國境內有軍事設施，但現在突然奪取台灣友邦，中方的說法是此舉有助於中國戰略發展，但完全是為了增加這兩個蕞爾小國「含金量」的說詞，畢竟耗鉅款買走人口僅64萬的索羅門、人口僅10萬的吉里巴斯，習近平對內總要有個交代，順帶展現外交「重大成就」。

范世平表示，中方若真心認為索、吉兩國相當重要，早就下手了，不會拖到現在，范推測，此舉是因習近平政績乏善可陳，豬瘟導致豬肉大缺、香港「反送中」事件延燒，才會「飢不擇食」轉而與小國建交，中國文化向來強調「碩大就是美」，但如今習近平的重大成就竟是與小國建交，反而凸顯習在外交上的無能。

范世平提到，美方相當在意台、索關係，積極介入下卻還是無法挽回破局，因此華盛頓當局肯定會對北京回擊，屆時壓力又回到習近平身上，現在美國國務院亞太副助卿孫曉雅美已宣布，要在2週內訪問台灣，參議院外委會也已通過「台北法案」，習近平現在已經騎虎難下。

范世平臉書全文

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