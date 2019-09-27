接見新任歐盟駐台代表 蔡英文：盼促成雙邊投資協定談判

2019-09-27 18:08

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天下午在接見歐洲經貿辦事處新任處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）時表示，台灣是國際上有能力且願意付出的一員，即使面對中國的打壓，我們依然不會放棄國際參與，及為國際貢獻的決心。希望歐盟作為和台灣理念相近的夥伴，能夠持續在國際場域中為台灣發聲，共同為維護區域和平、穩定與繁榮做出貢獻。

蔡總統並藉此場合，表達期盼促成與歐盟雙邊投資協定（BIA）的談判。

總統致詞時，首先歡迎高哲夫處長來到台灣，接任歐盟駐台代表這個重要職務，相信在我們共同努力下，台歐盟雙邊關係一定會更加地緊密。

總統說，近年來，台灣與歐盟的關係越來越密切，雙邊的貿易和投資都創下新高，台灣有誠意促成雙邊投資協定的談判，也期盼高哲夫處長能夠延續歐洲經貿辦事處這幾年來的努力，跟我們一起來推動，讓雙方的關係可以更緊密。

蔡總統指出，台灣與歐盟在人權、自由和民主的價值議題上，正進一步加深對話跟合作。台灣與歐盟從去年開始舉行年度人權諮商及勞動諮商，另外也就性別平權、LGBTI權益，以及氣候變遷等議題，共同舉辦許多重要活動，顯示我們重視雙方共享的價值，也希望有貢獻。

最後，總統表示，高哲夫處長在處理亞洲事務上有豐富的資歷，也非常熟悉台歐盟關係與台海議題。期待與高哲夫處長一起努力，讓台歐盟夥伴關係更上一層樓，並祝福處長新職順遂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法