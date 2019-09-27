呂秀蓮：蔡英文只是證明有寫論文！

2019-09-27 19:17

〔記者李欣芳／台北報導〕總統蔡英文的博士論文近來遭部分人士質疑，總統府繼本周一開箱展示論文原稿後，蔡總統還決定授權國圖今起開放閱覽該論文，前副總統呂秀蓮今天下午受訪表示，蔡英文授權可公開閱覽其論文，有回應總是好事，如果更早公開，也許根本就不會有疑雲，不過，呂秀蓮說，現在只是證明蔡英文當年有寫論文，但論文但有沒有被倫敦大學（應為倫敦政經學院）通過，有沒有合法拿到博士學位，大家一起去了解、檢驗！

曾建議蔡英文公開論文的呂秀蓮說，這件事拖了蠻久以後，蔡英文現在公開論文，顯示當年有寫過論文，但這個論文有沒有被倫敦大學（應為倫敦政經學院）學通過，有沒有合法拿到博士學位，大家一起去了解、檢驗，「這跟我無關，我絕對不願意聽到身為總統的人，有任何誠信危機！」。

不過，呂秀蓮說，她要提醒的是，現在開放閱覽的蔡英文散裝的論文，只是證明當年有寫論文，到底實情如何，拿到博士學位人都備感關切。這也是最基本的誠信問題，沒有博士學位的人也可選總統，但我們毋枉毋縱，當然也不要冤枉人家，媒體追問這件事是否蔡的誠信問題已造到傷害，呂則說「這我不能替別人回答！」。

環保團體今天下午到行政院大門口前為空污問題請命、向行政院陳情抗議，呂秀蓮前往聲援，她受訪時做以上表示。

台灣健康空氣行動聯盟等團體下午冒雨到政院陳情、抗議，並由一群年輕人上演行動劇，聯盟理事長葉光芃表示，九二七台灣氣候行動從健康、人權及未來角度提出「台灣零碳排 囝仔有未來」、「加嚴《空氣品質標準》」、「呼吸平權 健康平權」、「停止全台最髒最老舊的興達燃煤電廠」和「召開國民氣候會議」五大訴求，要求當局者以具體有效行動回應。

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