7000多億元喬不攏 明年健保總額難產

2019-09-27 18:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部健保會這兩天開會討論明年度健保總額，但2天會議下來僅中醫和牙醫門診有共識，至於醫院、西醫基層有部分額度沒有共識，最後決議兩案併陳、交由衛福部做最後決定。

健保總額今年已突破7000億元，每年會討論隔年度額度。根據行政院核定成長範圍要在3.708%到5.5%內，因此會找包括中醫、牙醫、西醫基層和醫院代表，以及付費者代表來協商。

不過2天會議下來僅牙醫和中醫門診有共識。明年牙醫門診健保總額達467.61億元，較今年成長3.876%；中醫門診總額達273.16億元，較今年成長5.393%。

健保會執秘周淑婉說，牙醫部份成長主要是要加強牙醫感染控制品質，中醫部分成長則是要將更多藥材納入健保。

另外，因應我國要在2025年消除C型肝炎的目標，C肝新藥明年經費高達81.66億元，較今年增加16.3億元，約可治療5萬1000人，這部分大家都有共識。

不過醫院部分的總額中，C肝的檢驗費以及其他費用約2.33億元部分談不攏，加上西醫基層和付費者代表兩方提出的總額差距高達19億元，最後健保會決議兩案併陳，交由衛福部決定。

兩案的健保總額分別為付費者方案的7519.8億元，醫界方案的7541.26億元，將交由衛福部來決定。今年的健保總額為7139.78億元。

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