「台灣派對」黨慶明天登場 民進黨：這是台灣人的派對

2019-09-27 16:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨33週年黨慶活動明天登場，民進黨中央今日召開記者會宣布，黨慶活動邀請社會大眾參與，主題為「台灣派對」，這不只是民進黨的派對，更是台灣人民的派對，歡迎民眾共同來參與。

民進黨今年33週年黨慶主題為「台灣派對」，明天下午2點將在中央黨部北平東路封街進行，由市議員張之豪、林智鴻、發言人薛呈懿擔任主持人，請來董事長樂團、嘻哈歌手大支登台開唱，前總統陳水扁也將出席黨慶活動逛市集。

民進黨文宣部主任王柏鈞表示，「台灣派對」黨慶活動扣連世代傳承，希望一棒接著一棒，今天邀請黨內立委候選人號召大家站出來，明天會有民主戰車開進現場，現場也有市集和小農活動，另外在紹興北路也有「民主伴桌‧世代共參」論壇。

民進黨副秘書長林飛帆表示，民進黨今年33歲，對很多人來說是青壯年，對台灣人來說33年的政黨有一定年紀，今年可以看到有很多年輕人跳進去參選，這次黨慶活動也有世代交替意味，很難得有機會邀請資深黨員回來，也歡迎對台灣民主、自由有共同價值朋友一起參與。

「讓台灣之美地久天長！」台中市北北屯選區立委參選人莊競程說，他給民進黨一句話「民進黨應該為台灣啟航，讓我們一起乘風破浪」，航向台灣新未來，民主自由得來不易，只能進步不能退步，感謝民進黨這33年守護台灣民主自由，未來就讓年輕新秀承擔使命繼續向前。

北市大安區立委參選人謝佩芬指出，民進黨誕生在她出生的前一年，那是很多不可能的時代，那個時代說台灣人可以選總統，很多人都認為不可能，33年過去很多不可能都變成可能，她在世界繞了一圈，覺得還是台灣最好，她30幾天前才加入民進黨，看到這個黨有許多可能。

北市中山區立委參選人吳怡農表示，民進黨快33歲，自己則快39歲，大家都是跟著民進黨長大的，想對民進黨說「現在換我們來了」，台灣要在世界立足，首先要壯大自己，要壯大經濟和國防，台灣不是小國，台灣是民主、自由、進步的好國。

新北市新店區立委參選人張銘祐指出，昨天他去史明靈堂追悼，他們是第一代為台灣打拼的前輩，從黨外到建黨的歷程，是大家要去記憶及共同承擔，中國國民黨還在，國民黨還推一個韓國瑜出來，所以大家更需要努力打拼，讓台灣變成自由的國度。

汐止選區立委參選人賴品妤提及，要送給民進黨一句話是「不忘初心」，加入選戰主要有二大理由，2020選舉將影響台灣未來往哪邊走，自己本來就是政治工作者，所以願意出來參選，另外自己是新北市出身，希望有機會能回到故鄉服務，「2020台灣要贏、七星要贏要選品妤」。

連江縣立委參選人李問表示，台澎金馬團結一心，民進黨是不斷進步的政黨，任何政黨都應該不分本島和外島，提供給民眾最好建設及服務，他也要爭取最後勝利，這句話是北竿聚落的標語，代表民主自由價值屹立不搖，要爭取最後的勝利，這幾天徒步走了68公里，馬祖鄉親跟他說很高興有年輕人願意投入公共事務。

新北市中和選區立委參選人蔡沐霖則說，自己是最年輕的資深黨員，艱困選區立委候選人都知道基層對他們很期待，希望理想很老的國民黨走入灰燼，民進黨持續不斷走下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法