打造電競首都？ 電競賽事主播怒轟韓國瑜：不要再秀下限！

2019-09-27 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕2019高雄電競嘉年華已取消、改期，高雄市長韓國瑜卻仍列入施政報告內容。對此，台灣《英雄聯盟》電競賽事當家主播湯米（Tommy）怒轟韓國瑜「不要再秀下限了」！他狠嗆，「六都唯一一個沒出席的市長在台港澳賽區合併後說要打造電競產業首都，你那些資料網路上隨便Google都一大把」！

韓國瑜昨在施政報告中表示要把高雄打造為「電競首都」。他舉「2019台中電競嘉年華」冠軍戰隊AHQ Girl’s為例，指出台灣選手常常在世界等級比賽中取得佳績。不過，該場比賽其實為一場國際交流的友誼性質賽事，是由AHQ Girl's「前選手」小雲寶寶、蝴蝶兒、Lele樂樂、張優、小芸喵KIMI等女選手組成的隊伍，在對上俄羅斯戰隊「Vaevictis eSports」的國際友誼賽中取得勝利。

對此，湯米今日忍不住在臉書發文表示「拜託，你以為你是第一個喊要推電競產業的嗎？」他指出，韓國瑜所舉例的台中電競嘉年華那隊「台女聯隊」裡面，只有三個隊員是AHQ Girl’s，其中還有一個（小雲寶寶）是香港人。「準備資料的幕僚是在挖洞給你們Mayor跳吧」？

對於韓國瑜也提到，10月成立青年局後，高雄市期待電競比賽相關活動結合在地產業，打造電競、青年等多元素的新興產業鏈。湯米表示，更覺得有趣！反正明年一月就跑去「酸宗痛」了，他狠酸，成立四個月打造最強電競之都，與在地產業結合打造「庶民電競」與「發大財電競」。

最後，為了避免嗆聲韓國瑜後遭遇不測，湯米也在臉書發出「不自殺聲明」。他表示，若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝。

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