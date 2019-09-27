呂秀蓮出席黨慶？ 林飛帆：資深黨員和前輩都誠摯歡迎

2019-09-27 16:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨33週年「台灣派對」黨慶及全代會明天（28日）在北平東路及圓山大飯店登場，民進黨副祕書長林飛帆今天受訪時說，對所有前輩、資深黨員都非常歡迎他們來參加黨慶活動，「台灣派對」是軟性音樂活動，沒有安排候選人上台，前總統陳水扁會到黨慶現場看看老朋友。

針對前行政院長賴清德明天將缺席全代會，蔡賴兩人無法同框，林飛帆指出，賴前院長雖有跟媒體做回應，但黨中央還是希望他能參與，卓榮泰主席和羅文嘉秘書長都有與賴前院長接觸，非常冀望他能來全代會，有聽到說沒辦法出席，後續會再了解，會努力邀賴前院長參加。

林飛帆強調，如果個人時間真的沒有辦法，以後還有更多機會和場合會來邀請賴前院長參加，後續團結不會因為這一次無法出席受到影響，一直都在往團結方向前進。

被問到呂秀蓮是否出席全代會？林飛帆說，對於資深黨員和前輩，都是誠摯歡迎他們來，也誠摯希望他們能參加全代會或黨慶，如果不方面出席，會做後續了解，不會因此有團結受到影響的問題，黨主席都持續跟各方會談。

至於總統蔡英文是否出席黨慶活動？林飛帆說明，蔡總統會出席全代會，全代會有替民進黨慶生的橋段，總統因行程關係，沒辦法來到北平東路，但在圓山大飯店現場有針對33歲黨慶切蛋糕的儀式。

關於蔡總統不出席黨慶活動，是否不想跟阿扁同台？林飛帆反駁說，這個太過度解讀，並不是這樣子，因為總統行程已經敲定，全代會也有安排民進黨慶生活動，現場是軟性活動，不管是黨員或非黨員，當天都歡迎來參加黨慶活動。

明天黨慶是否開放讓陳水扁上台唱歌？林飛帆提及，黨慶活動是一場接一場非常緊湊，這部分是軟性活動，更有很多樂團表演，樂團名單都公布在網路上面，「陳前總統要來當然很歡迎，他能看看我們展覽、逛逛攤位，和現場朋友做互動，這是沒有問題」，今天才確認陳水扁會來現場，要如何接待會做後續安排。

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