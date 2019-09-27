因為這件事 陳宏昌、侯友宜開懷笑

2019-09-27 15:53

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨前中評委陳宏昌昨天批評國民黨中常會決議慰留郭台銘是雙重標準、沒有是非，他今天出席湧蓮寺捐款興建慈善公益大樓簽約記者會，與新北市長侯友宜互動熱絡，但兩人對於總統選舉、國民黨的爭議絕口不提，異口同聲聚焦在興建公益慈善大樓造福鄉里。

由於陳宏昌前一天重砲批評國民黨「為了錢而巴結郭台銘，有夠噁心、不要臉」，侯友宜今天被問到和陳同台會不會覺得尷尬?侯友宜說，這是一個單純的簽約儀式，陳宏昌長期在地方樂善好施、熱心公益，也因為他的帶領，才有今天湧蓮寺捐贈6億給市府興建慈善公益大樓的善舉，他一定要到場表達對湧蓮寺及信眾大德的感謝。

陳宏昌在會後也被追問對國民黨的看法，陳宏昌不願多談，強調今天的活動是慈善捐款，不希望混淆視聽，一碼歸一碼，不願再多談。

陳宏昌擔任湧蓮寺主委，今天代表湧蓮寺與新北市長侯友宜簽約，將捐贈6億元經費，由新北市政府在鄰近三民高中捷運站附近興建一座地上6層、地下3層，總樓地板面積1萬9796平方公尺的大樓，內部將規劃公托與停車場外，還有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場、閱覽室以及藝文展演空間。

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