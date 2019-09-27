蘇貞昌下週一宣布山林大解禁 開放81條林道

2019-09-27 14:18

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動山林大解禁，閣揆蘇貞昌決定在9月30日（下週一）親自對外宣布政院的山林新政策，包括政府將整建35座山屋；全面開放林務局管轄的全台81處林道供登山客使用；進行全台山區112處行動通訊改善、並新推出一站式服務的入山登記新網站，11月1日起上線，入山證、入園證與山屋等都只要在該網站申請就能一次搞定。

根據本報取得主辦單位教育部發出的930的邀請函，這項在當天上午9時半舉行的「山在呼喚 向山而行」記者會活動，包括教育部長潘文忠一開始將進行引言，蘇貞昌將公開致詞，並邀請多位登山名人分享登山經驗，不過，原規劃活動舉行地點在陽明山擎天崗，因評估下週一很可能下雨，決定改到行政院大禮堂舉行。

台灣有268座高山超過3000公尺，山林資源豐沛，行政院經通盤檢討內政部、農委會、國防部等相關單位的山林管制措施，將在保護生態的前提下大幅鬆綁。首先，是林務局所管轄的全台81條林道鬆綁，將開放登山客健行，為避免盜採盜伐，實行「管車不管人」措施，只限制車輛出入，人員進出將全面開放，不需申請。

行政院也將要求營建署推動全台35座山屋的整建，將從明年起投入7.1億元預算，實施4年整建山屋計畫，年底前將在每座山屋內配置PAC高壓救生艙，提升安全性，林務局與國家公園管理處同時也將逐年編列預算檢修山區77條步道、山區指示牌等。

另外，NCC也將盤點改善全台112處主要山區行動通訊，讓偏遠山區也能保有通訊以因應意外事故，預定在6年內完成改善。

據了解，蘇貞昌原本規劃23日在陽明山宣布這項政策，但因天候因素，決定延至30日，教育部後來評估30日天候也不佳，建議改在室內舉行，行政院因此規畫30日活動地點改在政院大禮堂舉辦。

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