鄭宏輝打造「X競選總部」 發表與選民互動雲端線上遊戲

2019-09-27 15:09

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「新竹市是科技城市，也應該是科技競選總部」！新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝今天召開「X競選總部」記者會，發表與選民互動的雲端線上遊戲「夢想星球星樂園」，訴求科技產業選民的支持，也提供市民體驗創新科技改變未來生活的方式。

鄭宏輝表示，與互動遊戲開發團隊歷經討論3個多月的時間，利用平板與電視牆，結合創新科技，在競選辦公室打造小小遊樂區，只要輕輕一點平板，就能透過大型電視牆，讓支持者可以用留言、互動、遊戲，種下希望的樹苗！

遊戲開發團隊指出，這次互動遊戲的設計，主要是傳達一位政治人物對這個城市的想像與高度。鄭宏輝強調，新竹市是個年輕的科技城市，這次競選辦公室的設計是以科技、年輕、親子為主軸，打造了一個室內遊樂園的空間，希望前來的市民朋友，都能感受新竹市城市的美感與品味，也是「新竹style 」！

鄭宏輝表示，市民可以透過平板簡易的使用，查詢最新消息，也可以透過文字留言給他鞭策與鼓勵。其中拍照分享及互動遊戲最受到大人小孩歡迎。而輝熊是小朋友們最喜歡的吉祥物，所以也特別將輝熊設定在鏡頭中，民眾只要輕輕點選拍照分享，就可以輕鬆與輝熊完成合照囉！另外，在互動遊戲的方面，也設計了一組太空梭，讓喜歡電玩的大朋友小朋友都可以輕易操控，破關斬將後會有新亮點喔！

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