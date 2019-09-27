台美官員智庫活動同框 外交部：象徵台美關係深化

2019-09-27 15:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）於當地時間26日在華盛頓舉辦研討會，針對台灣在拉美地區推動的諸多計畫進行討論，包含美國務院西半球事務局副助卿Kevin O'Reilly在內的多位美國官員皆出席與會，與我駐美代表高碩泰同框。國務院西半球事務局代理助卿柯札克會後並在推特上表示，在提升該區經濟發展、良善治理及醫療保健上，台灣正是美國的重要夥伴。推文並主動貼出台美官員同框的照片。

出席研討會的美國務院西半球事務局副助卿Kevin O'Reilly在會中致詞時說，「美國樂於與台灣合作協力支持我們在拉美夥伴國家的發展願景。在提升該區經濟發展、良善治理及醫療保健上，台灣正是美國的重要夥伴」。

美國「戰略暨國際研究中心」（CSIS）26日上午舉辦「台灣協助拉丁美洲暨加勒比海發展之角色」研討會，由多位台灣與美國的政府官員共同參與，會議上就台灣對友邦的貢獻、台美雙方將如何在拉美地區推動經濟成長、良善治理及國家發展等議題進行深入討論。

外交部發布新聞稿表示，我駐美國代表高碩泰大使致詞時說，今年為「台灣關係法」立法40週年，在美國行政部門及國會跨黨派支持下，台美的緊密合作也延伸至拉美及加勒比海地區。高碩泰強調，台灣與美國享有共同承諾，將致力促進永續經濟成長、良善治理及活躍的公民社會。台灣作為美國的關鍵夥伴與世界的良善力量，將持續在印太、拉美乃至全球，為促進共同價值與捍衛共同利益做出貢獻。

外交部拉美司長俞大㵢也在會議上表示，感謝美國與台灣近期在拉美地區不斷增進合作，例如台灣曾與「海外私人投資公司」（OPIC）在本年5月共同攜手在友邦巴拉圭推動推動中小企業及婦女融資，此即是台美雙方深化合作的最佳案例。盼未來持續與美國及理念相近國家共同協助在拉美地區的我國友邦國家發展，為區域穩定及繁榮貢獻心力。

依據外交部新聞稿，與會者還有CSIS美洲計畫主任Michael A. Matera及「中國權力計畫」主任葛來儀，我國中央銀行派駐紐約代表張啟佑主任、美國國際開發總署（USAID）拉美暨加海局副助理署長Bernardo Rico、美國「海外私人投資公司」（OPIC）西半球資深顧問Kristie Pellecchia，以及多位我邦交國及理念相近國家駐美大使館的官員。我國際合作發展基金會秘書長項恬毅也在會議上發表專題演講。

外交部表示，此次研討會有台灣外交部拉美司官員與美國國務院西半球官員同座，深入探討台美雙方如何加強合作，共同促進拉美與加勒比海地區的發展，象徵台美關係的深化，深具意義。

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