美參議院過台北法案 國台辦氣炸：立即停止插手台灣事務

2019-09-27 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院外交委員會25日通過台北法案，幫助台灣鞏固邦誼，替斷交止血。對此，國台辦發言人馬曉光今日（27日）在記者會上表示，台北法案嚴重違反一中原則和美中三公報，中國堅決反對，呼籲美國「停止插手台灣」事務。

馬曉光表示，台灣問題是中國的內政，美方應認清形勢，立即停止插手台灣問題，粗暴干涉中國內政，以免進一步損害中美關係，以及台海地區的和平穩定。

馬曉光強調，中國必然統一，任何人、任何勢力都無法阻擋這一歷史大勢。

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