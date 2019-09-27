日防衛白皮書：中台軍事平衡 朝著中國有利方向發展

2019-09-27 13:29

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本內閣會議27日通過令和元年版「防衛白皮書」，白皮書中指出，中國與台灣之間的軍事平衡朝著中國有利的方向變化，2017年中國的國防經費為台灣的15倍，18年再拉大為16倍，雙方的差距有逐年擴大的趨勢。另外白皮書中也特別提到，面臨明年台灣總統大選，中國習近平政權將採取的對台政策及中台關係的發展均令人矚目。

對於北韓核武開發的評估，今年的白皮書首次指出「既已實現小型化、彈頭化」，而且去年6月美朝領袖會談後，可能仍在持續進行相關核開發，去年版的白皮書對此僅記載「可能已實現」，今年的「既已實現」提高了北韓飛彈搭載核彈頭的危機感。

另外，日韓關係惡化似乎也反映在新版白皮書上，以往南韓在日本列舉的安保合作國家中，均是排在澳洲之後第2位，新版白皮書卻降至第4位，白皮書中對於南韓軍艦以射控雷達鎖定日本自衛隊飛機、單方中止日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）等事也提出日方的擔憂。南韓媒體對此反應激烈，不過防衛省解釋，這種排序並不代表重要性排名，只是根據新版防衛計畫大綱進行調整。

白皮書中指出，過去30年來中國軍費在缺乏透明度的情況下持續大幅成長，以核武、飛彈、海空戰力為主的軍事力，在質與量方面均有擴大並快速成長，除了傳統戰力，中國也 在加強太空、網路和電磁波等情報作戰領域的相關能力，以建構反介入/區域拒止（A2/AD）及遠方作戰的逐行能力。

另外，中國在各項領域中推動軍民融合政策，力求軍隊資源與民間資源的雙向結合 ，積極開發或取得可提供軍事利用的先進科技，以提高作戰逐行能力。

白皮書中也指出，中國基於無法相容於既有國際秩序的獨自主張，試圖以軍事力改變現狀，近年中國海空軍擴大在東海等海域的活動，已成為日本安保上的極大憂慮，中國在南海軍事據點化也持續進行，並透過軍機航行擴大活動範圍，讓現狀改變既成事實化。

中國的「一帶一路」構想被認為具有擴大影響力的戰略意圖，在相關國家進行的基礎建設，不排除是替中國軍隊進出印度洋與太平洋鋪路的可能性，積極派員參加聯合國在非洲的維和行動，也可能是為了確保未來在海外的據點。白皮書中也列舉中國拔掉台灣在中南洲、非洲和大洋洲的多個友邦，透過基建援助和資源開發擴在這些區域的影響力。

在中台軍事特徵上，白皮書指出，中國近年建造大型登陸艦，登陸侵攻能力確實在提升中；海空軍的戰力上，中國具有壓倒性的數量，台灣雖然在質的方面雖有優勢，但近年中國已在急速追趕中；飛彈攻擊能力方面，中國保有多數將台灣納入射程內的短程飛彈，台灣則缺乏有效的應對手段；中台軍事平衡朝著中國有利的方向變化，未來中台軍事力的強化、美國對台軍售及台灣主力裝備的自主開發等動向均有注意的必要。

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