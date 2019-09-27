時力陳雨凡退選 盼與許淑華合作拉下費鴻泰

2019-09-27 11:40

〔記者彭琬馨／台北報導〕由時代力量提名的北市信義南松山立委參選人陳雨凡與同選區民進黨立委參選人許淑華，今在民進黨副秘書長林飛帆、發言人李晏榕、甫退出時力的無黨籍立委林昶佐陪同下共同召開記者會，宣布陳雨凡退選、與許淑華合作，盼能共同拉下該區國民黨立委費鴻泰。兩人並在記者會上擁抱、互相打氣，同時簽署共同聲明。

陳雨凡表示，這不是一個容易的決定，但絕非輕率或任意的決定，但她深切體認到唯有團結才有可能拉下國民黨候選人、帶來改變。提到退選決定時，陳雨凡一度些微哽咽。

陳雨凡並說，希望此區的整合經驗能作為時力黨中央與民進黨的合作示範區，黨主席徐永明多次對外喊話要跟民進黨合作一事，「這一區已經達成目標」。

代表民進黨參選台北市第七選區的台北市議員許淑華說，她與雨凡有共同理念、希望能守護台灣價值，也非常感謝陳雨凡願意接受整合；許淑華說，國民黨立委費鴻泰過去4年在立法院不斷提出通過中國自貿區的提案，要將台灣人的經貿鎖進中國，她希望能在和陳雨凡合作的前提下「下架費鴻泰」。

民進黨副秘書長林飛帆說，明年大選相當關鍵，不只要確保總統大選、也要確保親中勢力不要過半；林飛帆並說，「雨凡不是退、而是進」，往台灣團結方向更進一步，他代表民進黨中央感謝陳雨凡。

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