政治新人首掃傳統市場 吳怡農六字訣拚人氣

2019-09-27 11:31

〔記者林家宇／台北報導〕民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農，今首度深入傳統市場掃街，強調要抱持「誠懇」、「用心」、「走完」的態度與民眾接觸；談及昨日晚間在臉書發文，對台北市長柯文哲拿總統府秘書長陳菊身材做文章「格外痛心」一事，認為柯是全國性政治人物，應該要帶頭做個榜樣，維持良性政治競爭。

吳怡農今日上午9點現身濱江市場拜票，一一向攤商、買菜民眾鞠躬握手，才剛踏入市場的他，隨即吸引婆媽上前合照，還對吳怡農掛保證「家裡有5票」，不少民眾對吳怡農的印象也都是「肖年緣投」。

被問到中國恐透過各種手段干預台灣選舉，是否會影響到綠營基層選情？吳怡農說，中國介入台灣選舉已行之有年，最重要的是在過程中，保持台灣民主的韌性，任何製造分化對立的事物都不予理會，用客觀方式思考國際情勢，維持良性政治競爭。

談到近日文化大學連儂牆遭破壞、樂團滅火器遭恐嚇等情形，中國是否藉由反送中輸出暴力至台灣？吳怡農認為，台灣美麗之處在於多元社會和言論自由 不同群體一定會發生碰撞，但他強調，反送中所衍生的衝突，還是歸因於中國政府的制度，不要怪到學生頭上。

具體政見的部分，吳怡農表示，近來在座談會中，已經陸續在討論國防、經濟層面的政策想法，順利的話，近期就會陸續推出政策細節。

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