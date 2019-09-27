安定力量拚國會公布十選將 進立院將爭取指派教育部長

2019-09-27 10:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕2020總統、立委大選百家爭鳴，以推動愛家運動起家的新政黨「安定力量」今也公布第一階段包括雙北地區、台中、彰化、台南10名選將。安定力量主席孫繼正指出，盼望成為關鍵少數，江要求成立聯合內閣，並與國會議長合作，爭取指派教育部長，以利有效影響教育政策。

安定力量首波提名人選包括，新北第一選區郭大衛、新北第四選區陳俊憲、新北第八選區李國憲、北市第七選區洪正一、北市第四選區錢一帆、中市第五選區林秋屏、彰縣第四選區陳志傑、南市第五選區李伯利、南市第六選區李晉豪，孫繼正也將親自投入新北第十二選區。

孫繼正喊出「迎回家庭、翻轉教育、還我公投」的口號，他表示，社會上很多地方、層面迅速崩解，老人及兒童的未來都出現警訊，但政府在能源、長照、少子化等國家大政都無法提出解決，因此將透過進入國會進行真正改革。

孫繼正表示，明年單一政黨國會過半機會不大，希望安定力量成為關鍵少數，未來除了落實公投通過各項議案，也主張能夠組成聯合內閣，並預計與其他政黨公開合作，取得指派教育部長的資格，唯有如此才能在不被意識形態操弄，根本解決教育問題。

孫繼正也呼籲民眾擺脫藍綠輪流綁架的意識形態之爭，安定力量不但將陸續公布選將名單，力拚區域立委席次，也會衝刺政黨票超過百分之5門檻，組成立院黨團，甚至放眼成為台灣第3大政黨，未來將會再陸續公布其他選將。

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