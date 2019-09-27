蔡總統論文上午10點開放閱覽 「專業小英」展笑顏

2019-09-27 09:49

〔記者李欣芳／台北報導〕總統蔡英文的博士論文近來遭部分人士質疑，總統府本週一開箱展示原稿，證實論文為真。蔡總統還決定授權國圖公開閱覽該論文，今天上午10時在「台灣碩博士論文加值系統」公開，蔡的博士論文開放民眾可申辦網站帳號瀏覽，應可為論文風波畫下休止符，巧合的是，蔡英文今天上午公布經網友票選的最新LIN大頭照「專業小英」，展現自信笑容。

蔡英文說，小英LINE大頭照票選結果發布，感謝各位辣台派的參與，她的官方LINE@大頭照已經換成這張「專業小英」。 之後還有更多活動，也邀請大家可以繼續參與！2020台灣要贏，讓我們一起努力吧！

專業小英亮相，「真的假不了！」，蔡英文昨天在臉書評論論文風波：「裝睡的人是叫不醒的，惡意的人也不會理會你的解釋」，她的博士學位來自於倫敦政經學院（LSE）的認定，論文也已經在當年就交付學校，這些都有紀錄可查。甚至，現在LSE的官網上，都還有白紙黑字的紀錄，證實博士學位。

蔡英文說，「我不怕抹黑，我也不怕被檢驗」。作為政治人物，應該要提升台灣選舉的政治文化，而不是一起墮落沉淪。現在，她將自己的博士論文授權國家圖書館全文公開，提供大家閱覽下載，藉此鼓勵更多年輕學子投入國際貿易領域的研究與探索；另一方面也希望，用假訊息抹黑博士論文、學歷以及母校的事情，可以就此結束。

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