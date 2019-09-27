議員批北漂徵才成效差 高市勞工局長：無北漂經驗應將心比心

2019-09-27 10:12

〔記者黃建華／高雄報導〕民進黨籍議員高閔琳、邱俊憲、簡煥宗昨在市長施政報告質詢時間，針對市長韓國瑜「北漂返鄉」政見提出批評，邱更質疑勞工局北漂返鄉現場徵才只有83人投履歷，成效不彰。對此，勞工局長王秋冬今回應表示「完全不能接受」，他強調北漂活動同仁規劃多時，是「全國首創」跨縣市舉辦徵才活動，成效本就難料，難道要重返以往「多做多錯、少做少錯」鄉愿機關文化？王同時替市長叫屈，認為議員並未給予時間回應解釋，盼議員將心比心，一同為「北漂返鄉」作出貢獻。

勞工局長王秋冬今發布新聞稿指出，市長韓國瑜選舉公報匡列十大政見中，曾明確指出「北漂返鄉服務」，勞工局作為目前青年就業權責機關，自應設法落實政見，回應數以萬計「北漂們」殷切的期待。經多次內部局務會議討論，終於7月下旬於新北三重辦理「北漂返鄉就博會」。

由於是第一個縣市採取「跨縣市」形式舉辦徵才活動，效益本就難以評估，但仍勇敢跨出舒適圈嘗試新作法。雖現場投遞履歷為83人次，但初步媒合58人次，初媒率高達78.38%，與過往初媒率大概五六成的績效相比，顯見求才企業及求職民眾都非常重視本活動。

尤其活動宣傳階段，在勞工局自家粉專就有超過20000人瀏覽，韓市長FB粉絲專頁本次活動訊息按讚數高達34000次，在在說明民眾對於議題關注程度，社群網路高點閱率已顯示市長重視北漂青年回高雄的施政目標，活動「瑕不掩瑜」，相信北漂們能夠感同深受。

勞工局並特設「北漂專台」，自9月18日起在澄清服務中心一樓成立服務專台，以單一窗口提供就業、徵才、學習訓練等三效客製化一案到底的服務，讓北漂朋友享受VIP一對一就業配對服務，目前已有多位民眾申請。

王舉近期一例表示，某位七年級北漂返鄉求職民眾胡先生主動尋求專台服務，因家庭因素北上求學與就業離開高雄近20年，目前父親年事漸高想返鄉就近照料，臨櫃時特別肯定勞工局辦理北漂徵才宣傳，才讓他有一圓心願的衝動。勞工局並不以此自滿，將一一協助有意返鄉的朋友一償所望。

他認為，或許因為邱俊憲議員求學就業多在南部家鄉，較無法感受北漂思鄉之苦。但仍盼議員收到資料後，提供更多有意義的建議供勞工局作為未來調整參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法