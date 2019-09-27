對手憂韓親中台灣淪香港第二 神力女超人這樣反擊...

2019-09-27 09:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕明年總統、立委選戰愈趨白熱化，南投第二選區（濁水溪線7鄉鎮市），民進黨立委參選人、水里鄉長陳癸佑，近日在跑選舉場時稱，總統若投給親中的韓國瑜，恐有賣台危機，國會若讓親中的立委過半，台灣恐陷入香港困境。對此，同選區的對手、「神力女超人」立委許淑華反擊說，現今選戰再打「賣台」已經過時，至於香港反送中條例，則應從台港間的共打、互助著手，一味操作「意識形態」，沒人會買單。

陳癸佑指出，總統若投給親中的韓國瑜，像韓因農舍出問題，就把農舍賣了，若韓當選總統，以後台灣若出問題，台灣也有可能被賣掉。

另外，立委選舉若民進黨沒過半，小英總統執政將面臨困難，若親中的立委過半，台灣也可能跟香港一樣，制定送中條款，未來若在台灣罵共產黨，也可能把台灣人送往中國審判，屆時後悔就來不及了。

許淑華對此則回擊反酸，選戰打賣台議題早就過時了，現在民進黨主打「反一國兩制」，建議陳癸佑應跟著民進黨中央的步調打選戰。

至於送中條款，甚至罵共產黨就要送中國審判，許則是痛批「扯遠了」，由於當初國民黨在國會佔過半席次時，也沒有這種事發生，陳癸佑的說法實在講不通，另有關台港間的犯罪共打互助，則應設法補強，而不是亂扣「意識形態」帽子，呼籲陳不要過度延伸。

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