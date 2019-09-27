中市民進黨大選前辦募款餐會遭質疑 黨團：非小英競總所辦

2019-09-27 08:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市議會黨團與市黨部將於10月13日舉辦募款餐會，1張餐券票面額達2萬元，由於此時正是總統及立委選舉，外界以為是為小英競總所募，主辦的市議會黨團總召李天生表示，是黨團所辦，是例行性募款，並不是小英競總辦所要求。

民進黨的黨公職每一年都要上繳黨公職分攤金及募款責任額，市議員則要繳2萬元的黨公職分攤金及20萬的募款責任額，除非當年是某項公職的選舉，像去年市議員選舉，市議員就不用繳募款責任額。

市議會黨團為了方便市議員募款，每一年都會為議員舉辦募款餐會，由於過去募款餐券每1張1萬元，今年剛好碰到總統及立委選舉，今年於10月13日在好運來宴展中心舉行，但募款餐券改為2萬元，而且每人分30張，引起外界質疑是小英競總要求募款。

黨團總召李天生表示，因為市議員有募款的責任額，為了方便議員募款，所以黨團每一年都會為市議員辦募款，是例行性的工作，因為今年有總統選舉，才遭外界誤解，跟小英競總無關，所有的募款所得都要上繳給中央黨部。

李天生表示，今年募款餐券一張20萬，是為了降低成本，一人30張，是因為有人募款能力比較強，若能將30張都賣掉，等於幫了黨，賣不掉黨團就會收回，只要議員賣掉基本額度11張即可。

對於今年募款餐券1張2萬元，有議員備感壓力，也有議員覺得理所當然。

有議員表示，為黨募款是應該的，但是一張2萬元，因為去年才剛選完舉，都不曉得要如何向支持者開口，因為要一般人出2萬元，其實是很有難度的，因此就有支持者兩人合買1張，但餐會只能1人去。

但有議員則表示，不會有壓力，因為黨本來就沒有經費，只有靠募款才能讓黨部運作，會全力配合。

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