藍營議員質詢韓卻嗆陳菊「落跑」 韓國瑜表情超微妙

2019-09-27 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員26日質詢高雄市長韓國瑜得先抽籤，最後只有12位議員能夠質詢，引起諸多爭議；當中發生一起小插曲，議員宋立彬在質詢韓國瑜時，竟然播放前高雄市長陳菊影片砲轟「落跑市長」，讓韓國瑜表情瞬間變得超微妙。

國民黨籍議員宋立彬26日在質詢韓國瑜時，中途竟然播放陳菊過去在任內最後半年北上接總統府秘書長的新聞畫面，砲轟陳菊「落跑」，最後還沒講完，時間就已經走完，讓他慘遭消音，但此時韓國瑜聽到這些話的臉，卻出現很微妙的表情，還有點不悅。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」剪輯質詢影片上傳，笑說「陳菊當12年市長，任期最後半年北上接總統府秘書長，韓國瑜剛當選半年，立刻跑去選總統，難怪聽到國民黨議員罵落跑市長，韓國瑜臉超臭」。

許多網友看完也笑翻了！紛紛留言說，「經過了這幾堂課之後，讓我們看看明年的智力測驗高雄人會考幾分？」、「傑出的一黑」、「感謝國民黨給我一天一歡樂」、「國民黨市議員前途跟韓一起賠下去了...要連任很難了」、「今天浪費了多少我們繳的稅金，下次讓這些護航韓總的市議員下架」、「藍底韓黑出現了！」、「含市長應該有聽入心裡 ，所以嘆一口氣」、「這種議員要讓他們多多抽到，看，多歡樂啊」。

「打馬悍將粉絲團」臉書全文

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