韓粉樂翻了！這份「總統民調」韓國瑜支持度74％

2019-09-26 23:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化政壇今天瘋傳一份「總統民調」，在蔡英文、韓國瑜、呂秀蓮三人中，韓國瑜竟以高達74%的支持率居於領先，由於許多藍營重量級人士轉傳，這種結果讓韓粉樂翻了，引發更多韓粉轉傳、分享，不過根據記者追查，這是一家網路媒體發起的「虛擬投票」，因為太多韓粉灌票，以致有這種結果。

這份「民調」今天在彰化縣諸多政治LINE社群瘋傳，內容強調，這是每周做一次的民調，「準確性高」，至9月24日前結果為韓國瑜74.30%、蔡英文21.52%、呂秀蓮3.57%。

雖然民調結果與諸多民調機構有很大落差，但透過許多藍營政壇人士轉傳，仍令諸多韓國瑜的支持者樂翻了，不少人留言「韓國瑜仍大有可為」。

但記者追查發現，這民調出自一網路媒體「地地新聞」，該媒體雖未表明立場，但平台上的網友言論一面倒，幾乎都是支持韓國瑜的聲音，平台日前針對「蔡英文論文為真假」開放投票，竟有高達9成5認定「造假」。而該媒體自9月25日就開放總統選舉網路投票，呈現一面倒支持韓國瑜的情況，其實並不令人意外。

對於這份民調也有網友質疑，這是藍營「網路戰」的一部分，透過假民調，去騷擾特定族群，讓民眾誤以為坊間主流民調都失準，營造韓國瑜民調被低估的氣氛。

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