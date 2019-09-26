台灣文學、戲劇躍進日本！鄭麗君：持續努力走向世界

2019-09-26 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕「越在地越國際」的台灣文化力量已經成形，繼《你的孩子不是你的孩子》在日本Netflix人氣奪冠後，《我們與惡的距離》也已登上日本U-NEXT等影音平台。文化部長鄭麗君今（26日）在臉書跟大家分享台灣文化前進日本的好消息，並表示有信心，擁有自由多元價值及豐沛創作能量的台灣，一定能在世界上形塑出自身獨特的文化魅力。對此，網友也熱情回應，「台灣要成為文化輸出國了！太讚了！」

根據該則貼文，鄭麗君表示，今年在東京首辦的「台灣文學祭」將在「誠品生活日本橋」、以及文化部駐日文化中心，舉辦台灣書展與系列講座，也會展出眾多由文化部翻譯補助、支持發行的台灣文學作品，如日文版《房思琪的初戀樂園》、《天橋上的魔術師》、《大海浮夢》、《傀儡花》、《殺鬼》、《Ａ夢》，以及集結吳明益、舒國治、王聰威等十八位作家作品的《我的日本》。

影劇方面，除了熱門台劇《你的孩子不是你的孩子》、《我們與惡的距離》在日本放映，去年榮獲金馬獎最佳動畫長片、及東京動畫大賞最佳長片的《幸福路上》，以及記錄布袋戲大師陳錫煌掌中技藝的《紅盒子》，也即將在今年11月登上日本院線。

音樂方面，由文化部主辦的「台ワンダフル」也即將帶領8組優秀的台灣音樂人才，包含9m88、李英宏、宇宙人、Tizzy Bac、生祥樂隊、巴賴、DSPS和雷擎，一起前進日本東京上野恩賜公園，要讓日本的朋友們感受到台灣音樂多元、自在、無拘束的魅力。

鄭麗君指出，這股「越在地越國際」的台灣文化力量已經成形。台灣文化不只是台灣人的文化，更是世界性的文化。台灣擁有自由、多元、開放、包容的創作環境，台灣文化一定能在世界上型塑出獨特的文化魅力，也必然會是世界文化的一塊重要拼圖，最後也跟國人喊話，「讓我們一起持續努力。」

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