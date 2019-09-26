世新大學「撐港」海報遭撕 學生與社團繼續架設「連儂牆」

2019-09-26 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」延燒到台灣，近日許多在台學生在校內發起行動力挺香港，但不只連儂牆遭破壞，甚至還有港生遭到中生攻擊、受傷，日前世新大學貼在牆上的「撐港」海報更被惡意撕除，有學生對此譴責，並再度自發性架設連儂牆，號召眾人力量挺香港。

日前許多大專院校內撐港活動受到打壓，包含義守大學、文化大學等大學的連儂牆都受到惡意破壞，甚至還有港生遭到中生攻擊受傷，相當離譜，而世新大學日前貼在牆上的「撐港」海報也被惡意撕除並戲謔地丟進垃圾桶，世新大學學生自治會隔日晚上也發出聲明譴責。

世新大學有學生也透過社團影響力，在社團活動範圍架設連儂牆，「世新大學咖啡社」就架設小型連儂牆來提供全校使用，暖心表示「不要害怕做對的事」，並強調願意架設平台，就是明白當中的風險，同時也會願意承擔責任，也說到「反對任何暴力、破壞行為」，歡迎任何意見的表達。

世新熱舞社內來自港澳的成員同樣也在社內架起小型連儂牆，提到「Hiphop精神包括和平、友愛、團結、喜樂」，因此也會利用小小空間來做該做的事。

該成員向近期暴力撕毀撐港海報事件做出譴責，並在校內以板子架設「連儂牆」，他表示擔心貼牆壁會影響到其他人，或是被做文章，因此以容易行動的板子架設在校內的「言論廣場」內。

他表示，會架設在言論廣場，是因為既然取名為「言論廣場」，就相信能容得下「自由的言論」，他也提到會重新架設連儂牆是要以一個理性的態度，去為日前暴力撕海報事件以及香港發聲，他說到「言論是自由的，你當然可以選擇要不要支持，但請互相尊重，只是你喜歡的話 你也可以在連儂牆上寫反對反送中，也完全沒問題」，他強調這個就是自由，也是他所信仰的價值和目的。

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