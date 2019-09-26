韓國瑜議會這舉動惹議 謝震武問藍委：不覺得這動作不適合？

2019-09-26 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市今日議會質詢發生藍綠衝突、韓粉狂噓綠營議員，造成口角衝突等種種紛爭。對此，主持人謝震武在他主持的節目上表示，看到媒體報導，韓國瑜在議會結束時，還跟上面旁聽席的韓粉抱拳，做出類似感謝的意思。他質問在場來賓、國民黨立委柯志恩表示，「你不覺得這個動作是不適合」？

謝震武今（26日）在他主持的政論節目「新聞面對面」表示，今日議會中，當綠營議員上台的時候，議會旁聽席上的韓粉會比「倒讚」；藍營的話，他們則會讚美。謝震武表示，雙方一定有一些立場，可是他看到有一篇報導說，韓市長在結束的時候，還跟上面的韓粉有表達類似感謝的意思，他質問來賓，「你不覺得這個動作是不適合」？

謝震武說，他所謂不適合的意思是，當初像這樣的行為，韓市長的重點應該是約束，告訴他們（支持者），因為這畢竟是議會，藍綠議員之間要有攻防，不適合出現這種行為；謝震武說，如果韓國瑜真如他看到的報導所說，有抱拳類似謝謝的意思，他只會有一點激勵的作用，讓韓粉覺得那是對的行為。

對於柯志恩表示，只是部分一、二位韓粉的行為，謝震武也請節目工作人員播出影片片段，只見在三樓旁聽席上，幾乎所有的韓粉都比出倒讚、甚至更不雅的手勢。謝震武也直言，「這不是一、兩個人的問題，當韓市長如果發現是這樣子的時候，不應該有表示感謝的意思」。

對此，柯志恩表示，如果是大家集結起來，做出這樣的動作的話。她同意謝震武所說的，「還是強力的呼籲，大家還是要自律」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法