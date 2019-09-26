公布論文網路瀏覽授權書！ 小英：我不怕抹黑也不怕被檢驗

2019-09-26 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統今（26）日授權國家圖書館在網路提供大眾閱覽她的博士論文，蔡公布授權同意書並表示，「我不怕抹黑，我也不怕被檢驗」，「裝睡的人是叫不醒的，惡意的人也不會理會你的解釋」。

蔡英文今在臉書指出，多年前在英國倫敦，在努力寫著博士論文時，收音機裡放的是約翰藍儂、席娜伊斯頓的歌曲，那是一段很難忘的回憶。那個時候，自己只是個普通的博士生，跟所有台灣的留學生一樣，就是趕快完成博士論文，拿到學位，盡快開啟人生後續的篇章。

蔡英文提到，當時的世界經濟是貿易保護主義再起，非關稅的貿易障礙衝擊國際經貿秩序；台灣以外貿為發展重心，此議題自然息息相關。所以「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions（不公平貿易與防衛機制）」，就成為博士論文題目，回台後，除了在大學任教，後來更參與台灣加入WTO的貿易談判團隊。

蔡英文強調，自己的博士論文也許很艱澀，當時的局勢放在現在也許難以體會，但卻是那個年代世界各國所面臨的重要課題，且那時候也沒想到自己有一天會成為總統，更沒想到在倫敦用打字機一字一字、一頁一頁敲出來的博士論文，會成為特定人士抹黑的目標。

蔡英文補充，感謝倫敦政經學院、劉鐵錚、與指導老師Michael Elliott一路扶持，目前已授權國家圖書館在網路公開展示自己的博士論文，蔡盼望抹黑事件就此落幕，但也認為，「裝睡的人是叫不醒的，惡意的人也不會理會你的解釋」，但倫敦政經學院官網均有證據能夠證實博士學位。

蔡英文臉書全文

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