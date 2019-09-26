前瞻一期績效2種數據 陳瑞敏立院遭拷問

2019-09-26 19:11

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今召開全院委員會，對審計長被提名人陳瑞敏行使同意權詢問。對於前瞻計畫實現率、經費執行率，審計部和國發會算法不同，陳瑞敏在回答國民黨立委賴士葆詢問時表示，兩個都對，遭賴批屈服於政治，「大刀生鏽沒有用了」。

審計長被提名人：審計部和國發會算法不同

立院全院委員會今下午進行審計長被提名人行使同意權審查，賴士葆詢問陳瑞敏說，陳現職政務副主計長，被提名為審計長，是很大的政務官，「拿大刀在砍」，看起來過關機會也很大，「心裡感覺是什麼？」陳瑞敏僅低調表示，他深感責任重大。

審計部日前發布「中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算審核報告」，內容檢討前瞻計畫預算實現率僅6成，國發會則指「預算實現率」計算方法不同於「計畫經費執行率」，前瞻一期計畫經費執行率達92.35%﹔賴士葆據此詢問陳瑞敏，是審計部對？還是國發會對？

賴士葆轟屈服政治 「大刀生鏽沒有用了」

陳瑞敏說，可以選擇的話，兩個都對，這是計算方法不同，審計部審計報告中也有提到國發會算法，可以供各界參考。但賴士葆不滿陳的說法，認為陳屈服於政治，審計長有一把刀很大支，結果刀生鏽沒有用了，這樣的審計部可以廢掉了。

國民黨立委童惠珍詢問陳瑞敏有無參加任何政黨？陳瑞敏強調，參加政黨是人民的參政權，政府賦予審計人員超然公正客觀，他不反對參加政黨，但他一直沒有參加任何政黨。

童惠珍也質疑，前瞻基礎計畫第一期特別預算中，有10個縣市政府執行率偏低，未達5成，陳瑞敏說明，因為前瞻計畫有很多錢是基礎建設，會和地方政府連結，中央有一套從立法到行政的制度，地方也有，進度上比較慢，今年已訂原則改善，問題慢慢會解決。

國民黨立委許毓仁在詢問時質疑，我國邦交國逐漸減少，但外交部機密預算卻不斷增加，是否認為金援外交應有限額？陳瑞敏表示，外交對國家非常重要，會盡量尊重外交部，不過對於管控部分，是可以檢討的。

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