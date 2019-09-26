我國ICAO行動團與10餘國雙邊會談 多國肯定我無人機管理系統

2019-09-26 17:04

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華二十五日報導〕國際民航組織（ICAO）大會24日起在加拿大蒙特婁登場，雖然我國今年仍未獲邀參與，但由民航局副局長何淑萍率領的ICAO行動團仍然克服困難，與個別國家舉行雙邊會談交流飛安經驗，多個國家對台灣民航局新建置的「遙控無人機資訊管理系統」（Drone Operations Management Information System）表達高度興趣，並認為台灣若能在ICAO的討論提供經驗，將能幫助全球無人機系統交通管理的發展。

台灣駐加代表陳文儀指出，到目前為止，台灣ICAO行動團已與10多個國家舉行雙邊會議，一天約有7場至8場，這說明，台灣即使目前被仍排擠在ICAO正式討論之外，但並不影響台灣一直以來，想以實際行動證明，並參與國際社會的用心。

台灣行動團團長、民航局副局長何淑萍在蒙特婁接受電話訪問時指出，ICAO目前重要的新興議題是—無人機系統交通管理（USA Traffic Management，UTM），而參與會談的家認為，UTM目前仍有諸多面向，有待建置，一些議題則有待釐清。

她說，有國家提到，近年來部分國家發生無人機影響機場航班起降，目前並無統一適用的解決方案，各國也正積極努力尋求可行解決方案。

她表示，當行動團成員詳細講解台灣將在明年3月31日起實施的無人機管理系統，將可提供線上註冊、圖資顯示、線上申請活動、作業時報到報離，飛安事件通報等基礎功能，參與會談的國家對於台灣在無人機管理取得的領先經驗，卻無法正式納入到ICAO的討論，表示可惜。

陳文儀還提到，台灣派出ICAO行動團到蒙特婁與來參加ICAO會議的國家代表會面，為的是向國際社會證明，台灣在飛航安全，或是新的議題如無人機管理，台灣均已有經驗可對國際飛航安全作出貢獻，並希望進一步向台灣成為ICAO一員的目標邁進。

陳文儀24日並對從加拿大各地前來表達支持台灣加入ICAO訴求的台灣鄉親們，鄉親的支持讓行動團感到溫暖，且讓更多來開會的代表關注台灣希望加入，也早已經應該加入ICAO的訴求。

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