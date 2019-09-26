全國會計師力挺連任！蔡英文：為台灣 2020再拚一次

2019-09-26 16:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統大選倒數3個多月，總統蔡英文今天下午出席「2020蔡英文總統連任全國會計師後援會」成立大會，受到全場上千名會計師熱情支持，不斷高喊「蔡英文凍蒜」。蔡英文致詞強力呼籲，「台灣做為一個民主國家的意義，在國際上是肯定的」，大家要相信台灣、相信蔡英文，明年1月一定要投給蔡英文，支持民進黨立委候選人，政黨票一定要投給民進黨。

蔡英文表示，第一線的會計師對每一個產業的脈動和驅趨勢有最新掌握，因為每份財務報表都是會計師處理，未來大家不但要協助企業有競爭力，走向世界布局全球，更要告訴政府有哪些做法需要修正，讓企業更有競爭力。

蔡英文指出，今天大家在這裡來此給她加油打氣，她不是來參加座談會，是來聽大家的建言，希望有機會一起將國家制度修正更好，把企業困難一一排除，讓許多機構能夠順利走下去。

蔡英文提及，選舉剩下100多天，這期間一定會有很多攻防，有很多人想力圖扭轉情勢，過程中會有很多激烈扭曲競選手法，要拜託大家有信心，對蔡英文有信心，對台灣民主有信心，一起團結所有力量，讓明年1月11日能成功連任。

蔡英文強調，對岸中國一定會想盡辦法介入台灣的政治和選舉，來讓選舉結果對他們有利，要告訴大家有幾件事情是中國最擔心的，第一是台灣人要團結，所以大家要凝聚在一起，把所有可以團結力量一起團結，讓台灣社會團結的力量凝聚在1月11日，一次展現給世界所有國家之道，這就是台灣人的意志。

蔡英文表示，一定要展現台灣民主優質的一面，民主選舉很強大，有各種不同說法及意見，這都是可以接受的，但民主選舉不可以有假消息、不可以有假訊息、不可以惡意操弄、不可以有違反民主秩序的做法。

蔡英文呼籲，因為會計師常常查核，她要與會計師一起來消滅假訊息，若有人傳播假訊息，要拜託大家幫蔡英文更正假訊息，「當然不反對你們站出來，罵他們幾聲！」

蔡英文也說，中國最害怕台灣強大，所以經濟一定要做好，另外，台灣社會安全網一定要做好，不但要保護弱勢，還要照顧年輕人的第一哩路，讓他們不要有太沉重負擔，對老人家要有好的社會福利照顧體系，這都是現在在做的，希望未來4年能做得更好。

蔡英文提及，除了經濟發展、社福安全網建立之外，還有國防也非常重要，這幾年國防自主做得很好，對外軍購也啟動關鍵武器和技術，這代表國際對台灣是支持的，「台灣做為一個民主國家的意義，在國際上是肯定的」。

蔡英文說，有足夠國防是台灣最重要的事情，讓我們一起來努力，當然今天不是來政令宣導，另外要提醒大家記得1月11日要去投票，「一定要投給蔡英文」，更要拜託立委投給民進黨立委候選人阮昭雄、吳怡農、謝佩芬、許淑華、何志偉、吳思瑤、蔡其昌等人。

蔡英文形容，有些人胖一點或瘦一點，有些有白頭髮，有些人沒有白頭髮，都有一個共同特色，就是大家真的都很年輕，包含吳思瑤都是，更有很多第一次勇敢站出來選舉的年輕人，希望大家能多多支持年輕人，給年輕人一個機會。

蔡英文更說，希望會計師公會能支持鼓勵民進黨提名的候選人，另外，第三張政黨票，要拜託大家把政黨票投給民主進步黨，「拜託大家，相信台灣、相信蔡英文，為了台灣2020大家再拚一次」。

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