柯Ｐ酸韓國瑜當選要吃安眠藥 王世堅：看到柯要吃瀉藥

2019-09-26 16:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲嘲諷2020總統大選若由國民黨總統參選人韓國瑜當選，全台的安眠藥需求將大幅上升，蔡英文當選總統只要吃鎮定劑就夠了。台北市議員王世堅今受訪相當不以為然，直呼，看到柯文哲就要吃瀉藥、監督他要吃高血壓藥。

王世堅表示，看到柯文哲就要吃瀉藥，柯讓人很受不了，只會講一些543、言不及義的話，也不知道怎麼講，不要求柯講話要字斟句酌、字字珠璣，但身為首都市長，至少不要胡言亂語。

王世堅說，監督柯文哲就要吃高血壓的藥，一看到他就會血壓飆高，他就是這副德性，雖高血壓變成職業傷害，但他也樂於接受，因為每個工作都有傷害。對於簡舒培批評柯文哲不如韓國瑜，王世堅表示，他認同這句話，要重用誰是市長的權利，但至少韓知道分寸，知道要市府官員先請辭，雖然柯、韓一樣瞎，但這部分韓有謹守分際，柯卻沒有。

被問到柯酸韓國瑜、蔡英文當選分別要吃安眠藥、鎮定劑，王世堅表示，他盡量不想提到藥品，不然會被過度延伸，「但柯這樣說，難道你當選大家集體喝農藥嗎？」

媒體追問，是否看到柯文哲就想吃瀉藥，監督他要吃高血壓的藥、他選的話要吃農藥？王世堅說：「我刪去農藥這段，農藥這一段其實只是比喻，我一開始想避免講藥的部分，因為我們社會現在大家集體憂鬱，集體苦悶，這不是台灣社會而已，國際上不少國家都是這樣，我認為最好的藥就是放開心胸，當然對國家來講，這些手握權柄的人，像柯文哲就不要胡言亂語。」

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