總預算遭退回 南市民進黨團譴責議長「野蠻退預算」

2019-09-26 16:01

〔記者蔡文居／台南報導〕南市議會今天召開程序委員會進行審編議案，會議主席、議長郭信良以市府明年度總預算案舉債59億多，恐債留子孫，要求市府應謹守財政紀律，裁示退回重新檢視再送審。南市議會民進黨團今天下午召開記者會，強烈譴責郭信良「野蠻退回總預算案」，嚴重剝奪議員審議權。

議長郭信良則表示，這是議長的職權，今天他是希望市府重新檢討總預算，有不妥之處應重新檢討。中央的法令解釋也很清楚，基於府會和諧雙方應該溝通。他強調，「是請市府重新檢討又不是退回，那麼緊張幹嘛！而且審預算是11月才要審，這只是有心和無心，應該府會和諧來創造雙贏，不是在這邊那麼緊張、打口水戰，有心才重要。」

民進黨團今天下午緊急召開記者會，嚴正譴責議長郭信良無限擴張議長職權，於程序委員會違法退回預算，公然挑戰法治國家的底線，要求「重新召開程序委員會」，並高呼「議長違法，強烈譴責」。

民進黨團總召林宜瑾表示，根據《地方制度法》和《臺南市議會議事規則》規定，程序委員會並不負責預算案的實質審查，僅能處理編排議案等形式審查後送交大會審議，議長無權退回。

她表示，郭信良議長退回預算案，等於退回廣大市民福利，也退回蔡英文總統力推、地方不分藍綠引頸期盼的的多項重大前瞻建設，台南市民何其無辜，竟要成為議長擴權下的犧牲品。對預算若有意見，可在大會及各聯審會中實質討論，讓57席議員針對有疑義的地方刪減調整，而非粗暴野蠻退回總預算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法