創城市外交高峰！斯洛伐克最年輕省長率團訪新竹市

2019-09-26 14:46

［記者洪美秀／新竹報導］突破城市外交紀錄、新竹市府今年接待多國外賓訪客，其中來自斯洛伐克最年輕的特納瓦省省長維酷比率今天率團訪問竹市，市長林智堅也是台灣最年輕縣市首長，兩人相見歡，林智堅述說新竹的城市特色，且針對城市治理、政策推動交流分享。林智堅說，台灣邦交國雖不多，但與非邦交國的城市交流熱絡，竹市將透過城市外交為台灣創造更多國際可能。

林智堅說，43歲的省長維酷比跟他有不少相似處，都有兩男一女3個孩子，從政經驗也很年輕，感謝維酷比在擔任國會議員期間，身為斯國國會友台小組的重要成員，對台灣在國際社會上的大力支持，是台灣堅實的友人，多年來推動台斯關係不遺餘力，希望他未來不只是台灣的朋友，更是竹市在歐洲的好朋友。林智堅已邀請訪問團參加明年台灣設計展及後年的台灣燈會。

林智堅強調，竹市是北台灣開發最早的城市之一，是座小而美、小而偉大的城市，是台灣的矽谷，世界重要半導體重鎮，擁有台積電、聯電與聯發科等國際大廠和三高一低的城市DNA，且是座年輕古城，觀光與行銷城市是市府推動目標。

林智堅希望雙方未來有更多合作機會，邀請維酷比省長帶領企業來參訪竹市，市府願意擔任兩國企業的橋樑，促進共同投資，尤其竹市有多所優質大學、國家級研究中心和人才，未來更規畫以AI、IoT、大數據等軟體為發展重點的竹科X產業園區，相信兩國一定有更多合作機會。

特納瓦省省長維酷比說，經過介紹，他對竹市印象深刻，這是他第四次到台灣，能感受到林智堅與市府團隊的年輕與活力，雙方城市有很多共同點，未來希望可以促成彼此在許多項目及領域的合作。

此外，37歲的特那瓦市長博洛卡也說，特那瓦是與竹市都充滿歷史與文化，樂見市府對古蹟的重視，可以感受到城市的希望。

民政處表示，台灣鴻海、友達光電與台達電子在該省都有投資，斯國有宜人自然風光，是台灣人到歐洲旅遊喜愛的地方之一，加上去年國家圖書館與斯洛伐克經濟文化辦事處合辦「捷克斯洛伐克建國百年特展」，讓台灣人了解斯國的歷史脈絡和發展與台灣類似，相信台斯在經濟及文化上的交流會更上層樓。

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