買了會洩密的電戰莢艙？空軍司令部澄清：還沒選定

2019-09-26 14:42

〔記者黃欣柏／台北報導〕對於近日有媒體報導空軍當冤大頭，明明先前花大錢研發ALQ-131A FMS莢艙，本次新購66架F-16C/D戰機卻是購買有洩密疑慮的ALQ-211電戰莢艙。空軍司令部今澄清，該報導內容並非事實，空軍司令部並未花錢研發ALQ-131A FMS，也還沒確定要購買哪一型電戰莢艙，自然沒有洩密問題，籲請國人放心。

媒體質疑，美方建議我國新購的66架F-16C/D戰機可搭配ALQ-211或相同性能的電戰系統，但空軍之前的鳳展專案卻以ALQ-211「有洩密疑慮」、「是舊型的」而堅持買ALQ-131A FMS莢艙，結果我國當時花大錢研發並採用ALQ-131A FMS電戰莢艙，現在卻又要買舊的ALQ-211，國防部和空軍必須為此向國人負責。

對此，空軍司令部表示，F-16A/B型戰機性能提升案所採購的電戰裝備，是遵照「確保未來裝備運用及維護 能與美國空軍裝備一致」之立法院指導原則，並在考量保密安全下，才選定與美國空軍同型的ALQ-131A電戰莢艙，而且該莢艙是由美軍獨資研發，空軍司令部並未投入任何研發經費。

此外，新購F-16V戰機的電戰裝備，構型尚未確定，其他採購國也還沒選定，空軍司令部已請美軍研析及提供電戰裝備最佳選項，等美軍提供後，將依裝備功能性、安全性、整體後勤、風險及效益等條件來評選出最佳方案，既然構型尚未確認也亦未選定，自無洩密問題。

空軍司令部強調，未來F-16V戰機各項武器裝備，軍方都將依敵情威脅、作戰需求及戰場安全環境，選擇出最佳選項，籲請國人放心。

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