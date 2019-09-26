高市議會藍綠衝突 互相譴責暴力

2019-09-26 15:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會殿堂今天上演藍綠衝突，兩黨團事後互相譴責暴力，民進黨團更批「在韓國瑜無心問政下，高雄市已經成為高譚市了」。

高雄市議會民進黨團指稱，今天是史上最黑暗的一天，民進黨團議員對韓國瑜進行市政質詢時，國民黨議員竟然群起圍攻，對民進黨議員施加暴力，搶奪破壞民進黨製作的海報看版，並出手毆打高閔琳與江瑞鴻議員。

民進黨團批說，主持會議的副議長陸淑美，又放任國民黨議員在議場施暴，護航韓國瑜逃避民進黨團議員合法的質詢，民進黨團對施暴的國民黨議員，和議事處理不公的陸淑美副議長表達強烈譴責。

議會民進黨團總召韓賜村表示，當民進黨團的記者會在黨團辦公室進行中，竟然還有韓粉闖入，公開威嚇民進黨議員，出言辱罵李喬如議員，民進黨團已向警方報案，要求依法處理韓粉滋擾恐嚇的脫序行為。

韓賜村批說，在韓國瑜無心問政下，高雄市已經成為高譚市了，除了街頭槍擊鬥毆，連黑道、流氓都敢公然進入議會殿堂，威脅干擾民意代表問政。

議會國民黨團也召開記者會反擊，國民黨議會黨團總召曾俊傑表示，起因是民進黨議員李喬如拿黑咖啡，潑向國民黨團議員，造成混亂。他強調，議事廳不是街頭暴力的場所，請民進黨不要兩套標準。

國民黨團指出，李喬如除丟熱咖啡，還當場丟馬克杯，造成曾俊傑、李亞築被熱咖啡潑到，李雅芬跟李雅靜也在推擠中導致右手受傷。另更有民進黨議員，用不雅字眼辱罵陳美雅。

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