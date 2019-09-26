質詢韓國瑜要抽籤 質詢侯友宜比誰早

2019-09-26 13:10

〔記者何玉華／新北報導〕高雄市議會定期大會開議，市長韓國瑜施政報告後，議員必須抽籤才有機會質詢，引發高雄市議會民進黨籍議員不滿；反觀新北市議會，從早期的現場舉手發言，朱立倫擔任市長後，大會決定以現場簽到排隊登記發言順序，因此議事廳會出現議員排隊等登記時間到的畫面。

新北市議會將於27日起召開第3屆第2次定期會，為期70天；27日的預備會議將確認定期會議程及市政總質詢順序。由於新北市幅員廣大，每個議員服務的選區範圍不同，加上發言踴躍，議員們雖對登記發言有共識，但對開放登記的時間及方式屢有討論。

市議會目前安排30日下午2點，市長侯友宜進行施政報告，議員質詢方式沿用上一次定期會的作法，當天上午8點，開放議員本人到議事廳簽到處排隊登記發言順序，每人限登記1次，以6分鐘為限，採一問一答進行。

侯友宜在今年1月15日第一次到議會進行前瞻預算專案報告時，新科議員包括民進黨的張志豪、國民黨的葉元之，一早5點半就到議會等簽到。

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