立院審查審計長人事 陳瑞敏：審計以成果為導向

2019-09-26 12:45

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今召開全院委員會，對審計長被提名人陳瑞敏行使同意權詢問，陳瑞敏在報告中提及，將朝落實監督、強化洞察、邁向前瞻等三大主軸努力，未來不只看預算用完與否，而是看成果如何，讓人民有感，增進人民福祉，在野黨立委關切前瞻計畫，要求審計部緊盯。

審計部審計長林慶隆即將在今年10月1日任期屆滿，蔡總統8月26日提名現任行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏出任新任審計長，立法院今日召開全院委員會審查，並於明日下午進行投票表決。

陳瑞敏向全院委員會口頭報告指出，審計法部分條文在104年修正後，使得我國審計制度由原已具備興利及防弊功能，更進化為強化公共治理，未來他若擔任審計長，將秉持獨立、廉正、專業、創新的審計核心價值，朝落實監督、強化洞察、邁向前瞻三大主軸努力，創造審計最大價值，達到對民眾生活產生正面影響。

陳瑞敏在答詢民進黨立委郭正亮詢問時強調，審計應以成果為導向，不是只看錢用完了沒有，而是看成果如何，能讓人民有感，增進人民福祉很重要。

時代力量立委黃國昌詢問時提及，屏東縣政府採購案出現都是特定政治家族的廠商得標，有其弊端，但屏東縣決算審核報告，在政風績效自評一百分﹔另一方面，普悠瑪案揭露台鐵後勤管理、維修、採購問題，預算有編，卻買不能用的材料，最後變成破銅濫鐵。

黃國昌質疑，審計部的「paperwork」做的很漂亮，作表面功夫，但沒有效能﹔陳瑞敏答詢說，預算都是民脂民膏，審計工作不能做一半，他未來擔任審計長，會要求繼續追下去﹔他也贊成決算應該要對預算的編制審議，對預算執行有回饋作用，而是否預算、決算一同審議？尊重立法院。

國民黨立委曾銘宗詢問時提醒，政府前瞻基礎建設第一期，去年底執行率65％，顯示前瞻建設事前規劃不當，事後執行不力，地方政府舉債額度也可能造成除了台北市外的地方政府財政崩解，審計部應緊盯﹔陳瑞敏答詢表示，審計部職權會注意地方財政問題，滾動檢討。

國民黨立委陳宜民在詢問時點名農委會有招標農業訊息預算，質疑農委會有「養網軍」，要求明年好好監督農委會，陳瑞敏回應，審計職權有監督預算的職權。

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