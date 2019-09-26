總統府內同仁買37條菸 蔡英文：與走私私菸案不同性質

2019-09-26 12:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蔡英文總統上午出席世界台灣商會聯合總會第25屆年會時，談到總統府內同仁購買37條菸一事，她強調，在機上購買免稅菸品，與司法機關調查的走私私菸案，是不同的性質，將會在調查後懲處。

總統府內被爆出有人在專機上買了37條菸，蔡英文強調，在機上購買免稅菸品，與司法機關調查的走私私菸案，是不同的性質，在飛機上購買免稅商品、菸品，並不在刑事的追訴範圍、未涉及刑事責任。但若有必須要進行懲處的，主管機關都會進行調查，並進行行政罰等相關懲處。

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