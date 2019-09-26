聯大總辯論進行中 瓜地馬拉、帛琉、史瓦帝尼接力發言挺台

2019-09-26 11:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國大會總辯論進行中，我中美洲友邦瓜地馬拉總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）25日發言挺台，是3年來瓜地馬拉首次在聯大辯論上為台灣發聲，另帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.）與史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世（Mswati III）也呼籲聯合國「不能再排除台灣！」

第74屆聯合國大會總辯論自24日開始，大會首日沒有台灣友邦發言，瓜地馬拉、帛琉、史瓦帝尼與宏都拉斯則在25日先後發言。

瓜地馬拉過去3年未在聯合國大會場合為台灣發聲，屢次遭疑邦誼不穩。瓜地馬拉今年則強力挺台，總統莫拉雷斯在大會中說，瓜地馬拉相信所有國家、特別是懷抱民主及聯合國宗旨的國家，皆有權屬於這個偉大的組織，「我們認為中華民國（台灣）的經驗及能力，能為強化聯合國及其專門機構之多邊主義做出貢獻」。

帛琉總統雷蒙傑索說，「不遺漏任何國家的集體承諾，也要求我們不能再將台灣及其2300萬人民排除在外，此適用於聯合國大會，以及對於建立有效多邊主義至關重要的國際機構，例如世衛大會、國際民航組織及聯合國氣候變化綱要公約」。

雷蒙傑索力挺表示，帛琉從與台灣的夥伴關係，了解到台灣對永續發展目標強而有力的承諾，以及其平等及有尊嚴參與「2030年議程」進程，將更強化我們實現此議程的全球努力。

史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世則直言，如果持續剝奪世界其他國家在此崇高大會扮演關鍵角色的機會，「聯合國提倡無人應被遺漏的努力目標將難以實現」。

恩史瓦帝三世強調，史瓦帝尼深信台灣對聯合國「2030永續發展議程」的全面落實至為重要，將台灣納入，是實現聯合國永續發展承諾的關鍵一步，呼籲聯合國遵守普遍原則及全面包容，允許台灣以有尊嚴且平等方式參與相關行動。

宏都拉斯總統葉南德茲發言雖未提台灣，不過先前已個別致函聯合國秘書長古特瑞斯，力挺台灣參與聯合國體系。

除了總辯論場合，瓜地馬拉在23日的氣候峰會，帛琉、史瓦帝尼與聖文森國在23日的全民健康覆蓋高階會議等場合，發言中也都提及台灣在實現永續發展與全民健康覆蓋領域上，與友邦強而有力的夥伴關係，呼籲聯合國將台灣納入聯合國體系將為人類帶來貢獻。

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