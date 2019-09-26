副手呼之欲出？韓陣營：已在密切徵詢中

2019-09-26 11:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜副手人選迄今未定，目前除了藍營基層鼓吹韓國瑜與前新北市長朱立倫搭檔「韓朱配」，國政顧問團總召張善政方面也對「韓張配」表達意願，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今日受訪表示，有關副手問題，韓國瑜已經在密切徵詢，徵求當事人意願，一旦確定後就會對外說明。

對於韓、朱關係，何庭歡表示，韓陣營與朱立倫一直有順暢溝通的管道，雙方互動也十分熱絡，韓、朱溝通良好，而且有共同的目標，就是明年重返執政，下架民進黨政府。

有關國民黨中常會昨日討論慰留已經辦理退黨的前鴻海董事長郭台銘，何庭歡說，「我們尊重黨中央的決定」﹔至於韓、郭聯繫情況，她說，如果有確切消息，再向外界說明。

台北市長柯文哲最近說如果韓國瑜當選總統，將導致台灣安眠藥用量大幅增長，何庭歡回應，民主選舉是由民眾共同決定的結果，柯文哲如果擔心，歡迎他一起來參選總統，「畢竟當一個黨主席與名嘴是不太一樣的。」

此外，針對台教會今日指稱韓國瑜的碩士論文「從中共『對台統戰』策略看兩航談判」，可以說是「反送中的先驅」，何庭歡表示，韓國瑜對於「一國兩制」以及兩岸政策主張，始終沒有改變，也就是在要有穩健務實的大陸政策，重點是捍衛中華民國，堅定台灣自由民主，以及不影響台灣人民目前的生活。

她並說，韓陣營堅定支持港人擁有言論自由權力，香港不是台灣，台灣也不是香港，因此不會有「一國兩制」的問題。

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