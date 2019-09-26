昔日反共、今日舔共？台教會：青年韓國瑜 論文挺小英

2019-09-26 11:04

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣教授協會上午召開記者會指出，國民黨總統參選人韓國瑜昔日曾是反共青年，不但在碩士論文中直指一國兩制違憲，還形容中共是微笑但手持狼牙棒的巨人，甚至預言將來港人引渡中國受審的問題，其思想與目前蔡英文總統的政策基本上是一致的。

台灣教授協會會長賴振昌、南社社長翁銘章、民進黨北市大安區立委參選人謝佩芬及兩岸政策協會秘書長王智盛今共同召開記者會。賴振昌在會中指出，韓國瑜作為總統候選人，國人對於其思想理應加以檢驗，綜觀韓國瑜在1988年的碩士論文，總共有9大精華重點，可供國人檢驗。

其一，是韓國瑜認為統戰思想乃毛澤東的法寶，達到竊占中國大陸的目標；其次，是中共統戰的姿勢越溫和，最終的鬥爭性就越強；其三，是韓國瑜曾以「微笑但手持狼牙棒的巨人」來形容中共；其四，是韓曾大膽揭露黃埔軍校同學會是中共對台統戰組織，以老鼠會方式吸收成員。

其五，韓國瑜曾指中共從未表示不以武力解決兩岸「家務事」；其六，是韓認為一國兩制是明顯違憲的問題，並預言會有逃犯送中爭端；其七，是韓曾闡述統戰最高策略是讓台灣成為中共地方政府；其八，是韓勾勒出中共多元統戰巨網，認為除了國台辦以外，是全面性對台進行統戰；最後，是韓主張我國要有強大國防武力，甚至要能對中國沿岸造成威脅。

賴振昌說，從這些論述裡面，可以發現青年時的韓國瑜非常堅決反共，然而他現在卻進到中聯辦一昧舔共，讓人覺得非常不可思議。賴強調，如果以韓國瑜青年時代的主張，他應該會是最強、最頭號的「英粉」，他的主張、認同都是現在蔡總統所進行的，希望韓能回頭是岸，不要「昔日反共、今日舔共」，這不是欺騙社會大眾，就是在欺騙他自己。

賴振昌也諷刺，前幾天韓國瑜為「太平島挖石油」一事，反問高雄市議員高閔琳「誰說的」、「有沒有白紙黑字」，台教會今天講的全都是白紙黑字，全部都是韓在自己碩士論文中寫的主張，應該是不容韓國瑜狡辯。

翁銘章：韓曾是反送中先知 點出香港問題

翁銘章表示，韓國瑜曾是非常反共的年輕人，他在論文中曾表示一國兩制在中共憲法上有3個矛盾，其一就是逃犯引渡問題，當時韓還引用法政學者翁松燃的論文，點出港人犯罪後是否要引渡到中國受審的問題，正好就是現在香港反送中運動的議題。

翁銘章表示，青年韓國瑜可謂是「反送中先知」，其論文切中要害，清楚點出香港的問題，而這也可能是台灣將來要面對的問題，誠摯歡迎韓國瑜在9月29日就近參加高雄凹子底公園的反送中晚會，一起撐香港、反極權。

謝佩芬、王智盛：經過30年 韓怎麼了？

謝佩芬表示，韓國瑜的論文是她近一個月來讀到最有論述性的東西，當時韓就已經洞悉中共的野心，甚至強調中共如果有提出和平協議之類的東西，台灣一定要小心。對照今天韓的所作所為，包括進入中聯辦，讓人不禁懷疑30年來韓市長到底怎麼了。

兩岸政策協會秘書長王智盛指出，1988年的韓碩士是一個學有專精的大預言家，但他30年後卻踏進一國兩制的指揮中心中聯辦，讓人懷疑這到底是不是同一個人，而且當民進黨政府正在努力抵抗統戰、捍衛民主、推動國安5法及思考如何面對各種「代理人」時，也看不到學有專精的韓市長有所表態。

王智盛也說，韓曾在論文中表示兩岸不應該單方面強制性法定對方為從屬地方政府，以及為對方制定各種制度或規範，但九二共識其實就是「為對方制定的制度或規範」，韓在論文中預言的各種中共統戰、併吞，似乎現在都正在一步一步實現當中。（11:46更新）

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